Corea del Sud, parata militare insieme agli Usa: monito sulle armi nucleari a Pyongyang

Prima parata militare dal 2013 in Corea del Sud. Seul ha messo in mostra un arsenale di armi sofisticate, con missili e tank per le strade della capitale. È un modo per ricordare la Giornata delle Forze Armate, ma è una parata che arriva nel mezzo di crescenti tensioni nella penisola coreana. La Corea del Sud, evidenzia la Cnn, si avvicina ulteriormente a Usa e Giappone contro la minaccia rappresentata dal programma di armamenti della Corea del Nord. Alla parata, sotto una pioggia incessante, hanno preso parte circa 4.600 militari, compresi, evidenzia la rete citando dati del ministero della Difesa, circa 330 soldati e cadetti Usa. Una partecipazione inedita.

La giornata è iniziata con cerimonie ed esibizioni alla Base aerea di Seul, con un intervento del presidente Yoon Suk Yeol e un monito rinnovato per Pyongyang. «Se la Corea del Nord usasse armi nucleari, al suo regime porrebbe fine una risposta schiacciante da parte dell’alleanza Usa-Corea del Sud», ha ribadito Yoon. La Corea del Sud ha mostrato al mondo caccia, droni, tank e blindati. La parata è servita per mandare «un messaggio all’esterno», ha osservato Peter Layton dell’Asia Institute della Griffith University, pensando sia ai partner di Seul, come gli Usa, che alle potenze della regione, dalla Corea del Nord alla Cina. Tutto dopo l’accordo annunciato ad aprile da Yoon e Joe Biden con l’obiettivo di contenere la Corea del Nord e il summit storico di agosto tra i due e il premier giapponese Fumio Kishida.