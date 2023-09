Papa Francesco costretto ad aspettare in anticamera. L'ultimo sgarbo di Macron

23 settembre 2023 a

Nel suo secondo e ultimo giorno del viaggio apostolico a Marsiglia, Papa Francesco è tornato a parlare del tema dei migranti nel suo intervento agli "Incontri del Mediterraneo" e alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Dopo il suo discorso al Palais du Pharo di Marsiglia, Bergoglio, come programmato, ha voluto incontrare il Capo di Stato francese. Sta facendo il giro del web il video in cui il pontefice, visibilmente annoiato, è costretto ad attendere Macron in anticamera. Nel filmato, prontamente pubblicato sul profilo X ufficiale del Tg di La7, si vede il Santo Padre seduto da solo su una poltrona. La faccia del Papa è contrariata.