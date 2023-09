Ucraina, "seduti allo stesso tavolo": Zelensky e Lavrov faccia a faccia all'Onu

20 settembre 2023 a

Continua l'Assemblea generale dell'Onu a New York. Oggi è particolarmente atteso l'incontro ravvicinato tra il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Il Consiglio di Sicurezza sul conflitto ucraino illustrerà i dettagli del piano di pace di Kiev per fermare la guerra con Mosca. Sarà presente anche il premier Giorgia Meloni che terrà il suo primo discorso al Palazzo di Vetro e proverà ad attirare l'attenzione dei Paesi membri.

Ucraina, Zelensky “La Russia non ha il diritto di avere armi nucleari”

Nel suo intervento di ieri, parlando per la prima volta di persona all'assemblea generale dell'Onu, Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sta organizzando un vertice di pace con tutti i leader mondiali "che non tollerano l'aggressione" della Russia, che "sta spingendo il mondo verso la guerra finale". Non ha precisato quando o dove si terrà il summit. Applaudito all'inizio e alla fine, il presidente ucraino ha poi assicurato che, nella sessione speciale di oggi del Consiglio di sicurezza Onu, fornirà ulteriori dettagli sul suo piano di pace, basato sulla sovranità nazionale e sull'integrità territoriale, e che ha già l'appoggio "totale o parziale di oltre 140 Stati e organizzazioni internazionali".

Piano migranti, Meloni all'Onu: Italia non sarà il campo profughi d'Europa

Più tardi, in un'intervista concessa alla Cnn, Zelensky ha ribadito che "Putin non può vincere la guerra" e che “l'Ucraina vuole finire il conflitto il prima possibile". "Abbiamo bisogno dei jet F16 adesso", ha detto ancora il leader ucraino. "I nostri alleati dicono che arriveranno presto. Ma che vuol dire presto? Potrebbe essere tra sei mesi o un anno. E poi ci sarà il tempo del training. Abbiamo bisogno di migliori sistemi di difesa adesso", ha aggiunto.