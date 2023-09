Russia, visita di Kim Jong-un a Putin con il treno blindato: primo viaggio in 4 anni

11 settembre 2023 a

a

a

Il leader nord-coreano, Kim Jong-Un, è atteso a Vladivostok per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere di forniture di armi alla Russia. La notizia dell’arrivo di Kim è stata rilanciata oggi dai media russi: Kim potrebbe arrivare a Vladivostok a bordo del suo treno blindato, per incontrare il leader del Cremlino a margine del forum economico che si tiene ogni anno nella città dell’estremo oriente russo. Il viaggio di Kim in Russia sarebbe il primo al di fuori dei confini della Corea del Nord degli ultimi quattro anni, e il primo dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Il viaggio di oltre mille chilometri potrebbe richiedere un giorno intero, date le condizioni delle ferrovie nord-coreane, e qualora la visita fosse confermata, Kim riprenderebbe a viaggiare proprio dall’ultima località estera visitata: Vladivostok, dove si recò il 25 aprile 2019, sempre per incontrare Vladimir Putin, a due mesi dal fallimento del summit di Hanoi con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump per l’abbandono delle armi nucleari.

“Porte aperte”. Il comunista Lula strizza l'occhio a Putin: l'invito

I viaggi del leader nord-coreano sono spesso coperti dal mistero, e mai preannunciati. Dopo essere salito al vertice del potere alla morte del padre, Kim Jong-il, a fine 2011, Kim ha effettuato il primo viaggio all’estero solo nel marzo 2018, quando, in segreto, si recò a Pechino per incontrare il leader cinese, Xi Jinping. Kim varcò il confine a bordo del suo treno blindato e arrivò nella capitale cinese senza un annuncio ufficiale. Solo a cose fatte vennero diffuse le immagini e le trascrizioni degli incontri nella capitale cinese.