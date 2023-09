Putin, Kim e Xi: così il "triangolo della morte" minaccia gli Usa

06 settembre 2023 a

Come suggerisce la rivista Inside Over, il "triangolo della morte" sembra stia prendendo forma. Tre dati intervengono ad avvalorare questa tesi: l'indiscrezione di un viaggio in Russia di Kim Jong Un, il silenzio di Mosca sulla trasferta del presidente nordcoreano e l’ipotesi di possibili esercitazioni militari congiunte tra Cina, Corea del Nord e Federazione Russa. In che modo questa combinazione potrebbe minacciare la stabilità e la forza degli Stati Uniti? Stando a quanto si apprende, il piano che coinvolgerebbe i tre Paesi asiatici potrebbe andare a interferire su due fronti importanti: quello Indo-Pacifico, dove Biden sta cercando di rafforzare la cooperazione con i partner locali per ostacolare l’ascesa di Pechino, e quello della guerra in Ucraina, il conflitto che sta prosciugando le risorse belliche Usa.

Cresce la tensione tra gli Stati Uniti da una parte e la Russia, la Cina e la Corea del Nord dall'altra. Se, come anticipato sopra, i tre vertici asiatici dovessero trovare un collegamento, gli Usa potrebbero rimanere con le spalle al muro ed essere obbligati a cambiare tattiche e strategie, a partire dal ruolo che giocano nel supportare l'Ucraina contro Mosca. "Kim potrebbe consegnare al Cremlino nuovi armamenti, e, soprattutto, mantenere i riflettori puntati sulla regione asiatica. Ma non più illuminando solo due nemici, Cina e Corea del Nord, bensì anche su un terzo, la Russia, pronta a calarsi nella dimensione estremo orientale per pungolare lo Us Indo-Pacific Command, il Comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti, responsabile per l’area dell’oceano Pacifico e gran parte dell’oceano Indiano", si legge.

La possibilità di azioni congiunte tra Cina, Russia e Corea del Nord trova la sua conferma nelle parole del ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu: “Perché no, questi sono i nostri vicini. C’è un vecchio detto russo: non si scelgono i propri vicini ed è meglio vivere con i propri vicini in pace e armonia”, ha affermato.