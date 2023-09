Ucraina, bilancio choc: quanti sono i bimbi uccisi e dispersi dall'inizio del conflitto

05 settembre 2023 a

Un bilancio agghiacciante. Sono 503 i bambini morti in Ucraina provenienti per la maggior parte dalla Regione di Donetsk, 1117 i feriti, 1161 i dispersi, 13 quelli che avrebbero subito abusi sessuali dall’inizio del conflitto: questi i dati che i ricercatori dell’Universities Network for Children in Armed Conflict UNETCHAC hanno registrato nel corso delle indagini svolte sul campo. Tuttavia, i dati rischiano di essere sottostimati se si considerano le difficoltà determinate dal persistere del conflitto.

In realtà, come si apprende, l'attività di ricerca condotta dal Network sulla condizione dei bambini in Ucraina è solo parte della ricerca quali-quantitativa, svolta su scala globale e per aree geografiche, sulle gravi violazioni contro i bambini causate da situazioni di conflitto armato. Tale ricerca, è stata svolta nell’ambito del Progetto “I Piani di Azione Nazionali sulla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e l’impatto dei conflitti su bambini e bambine”, che UNETCHAC sta sviluppando in collaborazione con l’Istituto degli Studi Politici “San Pio V” e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italia.

Per tentare di proteggere i bambini e le bambine coinvolti in conflitto e post conflitto, il Network ha deciso di operare attraverso e all’interno di questo importante strumento al fine di accertare e analizzare la situazione dei bambini in conflitto e post conflitto in Africa, Medio Oriente, Asia, Sud America e Europa (Kosovo e Ucraina).