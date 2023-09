Stati Uniti, donna afroamericana incinta uccisa dalla polizia: il video choc

Uccisa nella sua auto con un colpo di pistola dalla polizia. Il video choc sta infiammando gli Stati Uniti. La donna era afroamericana e incinta. L’episodio è avvenuto in un sobborgo di Columbus in Ohio. Il video è stato registrato dalla bodycam di uno degli agenti che intimavano alla donna di scendere dalla macchina perché accusata di taccheggio da un negoziante di alimentari. Takiya Young, questo il nome della vittima, 21 anni, è morta in ospedale.

WATCH: A pregnant 21-year-old woman, TaKiya Young, was shot and killed by a police officer in a Kroger parking lot in Ohio.



She was approached by police after a Kroger store employee accused her of stealing. Young allegedly drove towards the officer, prompting him to open… pic.twitter.com/QNZYEgyhik