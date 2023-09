Guerra, Zelensky: "Ucraina guadagna terreno. Siamo in movimento"

02 settembre 2023 a

La controffensiva ucraina va avanti nonostante "quel che si dice" a riguardo. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Le forze ucraine stanno avanzando. Nonostante tutto e qualunque cosa si dica, stiamo facendo progressi e questa è la cosa più importante. Siamo in movimento", ha affermato il leader di Kiev rispondendo nuovamente alle perplessità sull’andamento della controffensiva ucraina.

Intanto una potente esplosione è stata sentita in tutta la città di Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare cittadina Victoria Galitsyna, aggiungendo che la detonazione, "riferiscono i cittadini, è stata udita in ogni angolo della città". "Le informazioni sono in fase di chiarimento. Ci aspettiamo buone notizie dallo Stato Maggiore delle Forze Armate. Al momento non ci sono dettagli se si tratti di un bombardamento o di u n intervento della difesa aerea", ha aggiunto Galitsyna.

Mosca, dal canto suo, fa sapere che, nell’ultimo giorno, le forze armate russe hanno ucciso almeno 115 militari delle forze armate ucraine in direzione di Zaporozhzhia. A riferirlo è stato il Ministero della Difesa russo. Oltre ai militari uccisi, si legge nel rapporto, sono stati distrutti "due veicoli corazzati da combattimento, quattro veicoli, due sistemi di artiglieria M-777 e un cannone M-119 di fabbricazione statunitense, nonché due obici Msta-B e D-20".