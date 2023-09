L'Ucraina "ha tentato lo sbarco in Crimea", nuova svolta nella guerra

01 settembre 2023 a

Dopo gli attacchi ucraini con i droni in Crimea e su territorio russo, fino a Mosca, un tentativo di sbarco? Secondo il ministero della Difesa russo il 29 e 30 agosto l'aviazione navale della flotta del Mar Nero "ha bloccato i tentativi delle forze speciali ucraine di sbarcare sulla costa della Crimea". Il ministero di Shoigu ha fatto sapere di aver stabilito "un controllo permanente" della situazione, da attuare "con tutti i tipi di intelligence", spiega l'Agi. Se queste informazioni venissero confermate si tratterebbe di una nuova evoluzione della guerra in Ucraina mentre Kiev si appresta a introdurre i caccia F-16.



Intanto nel suo intervento in videocollegamento con il Forum Ambrosetti a Cernobbio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che, se la Russia non lascerà la Crimea e gli altri territori occupati in nell'Est del Paese invaso, "non ci potrà essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi nemmeno in Europa".