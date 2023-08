India, paura dei macachi per il G20: spunta l'idea degli uomini scimmia

31 agosto 2023 a

Migliaia di poliziotti, militari, agenti dei servizi di sicurezza e …'uomini scimmia’. Ci saranno anche loro a Nuova Delhi per evitare ogni fastidio ai delegati al vertice del G20 che si terrà il 9 e 10 settembre prossimi. Il consiglio comunale della capitale indiana ha assoldato una trentina di ‘uomini scimmia’, che dovranno imitare il grido dei langur, specie asiatica ‘rivale’ dei macachi che popolano Nuova Delhi e che spesso si dimostrano aggressivi.

«Noi non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat naturale. Per questo abbiamo dispiegato un team per farle scappare - ha spiegato il vice presidente del Consiglio municipale della capitale, Satish Upadhyay -. Dispiegheremo un ‘uomo scimmia’ davanti a ciascuno degli hotel in cui alloggeranno i delegati oltre che nei luoghi in cui sono state avvistate le scimmie».

Il timore è che possano anche devastare le composizioni floreali che abbelliranno Nuova Delhi il prossimo weekend, quando arriveranno una quarantina di leader, tra capi di Stato e di governo del G20, dei Paesi invitati e vertici delle organizzazioni internazionali. Saranno anche installate silhouette a grandezza naturale dei langur, sempre allo scopo di spaventare i macachi, mentre in periferia sarà distribuito del cibo a loro destinato per allontanarli dal centro.