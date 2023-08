Prigozhin, spunta il video prima di morire: "È tutto a posto"

31 agosto 2023 a

Spunta un video girato da Yevgeny Prigpzhin alcuni giorni prima di morire. Un filmato in cui il capo della Wagner non pare avere il minimo sentore di una sua imminente fine. Il canale Telegram Grey Zone, considerato legato al gruppo Wagner, ha pubblicato infatti un videomessaggio di Prigozhin risalente a giorni prima della morte, avvenuta a seguito dello schianto in Russia dell’aereo su cui viaggiava. Lo riportano alcuni media russi. "Per quelli che si chiedono se sono vivo o no o su come stia... Ci troviamo nel fine settimana, la seconda metà dell’agosto 2023, sono in Africa", afferma Prigozhin. "A chi piace discutere della mia eliminazione, della mia vita privata, dei miei guadagni o di qualsiasi altra cosa: è tutto a posto", conclude Prigozhin.

Negli ultimi giorni centinaia di russi della Wagner si sono riversati al cimitero Porokhovskoye di San Pietroburgo, per rendere omaggio al loro capo, Prigozhin, che è stato sepolto durante una cerimonia in forma privata. Persone di tutte le età si sono recate al cimitero, sorvegliato da ieri dalla Guardia nazionale in previsione di possibili incidenti. Secondo il sito Fontanka, il cimitero è stato aperto ai visitatori due giorni fa. Il canale Telegram Shot ha scritto che la moglie e la figlia di

Prigozhin sono state tra le prime a visitare la tomba. I media locali riportavano un ingorgo di "molti chilometri".