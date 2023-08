Putin accetta l'invito di Xi in Cina e rafforza l'asse Mosca-Pechino

29 agosto 2023 a

a

a

Sarà in Cina il primo viaggio all'estero di Vladimir Putin, il primo da quando la Cpi ha spiccato il suo mandato di arresto internazionale. A diffondere questa notizia è stata l'agenzia Bloomberg. Il motivoi? Il presidente della Russia ha accettato l’invito di Xi Jinping, il segretario generale del Partito Comunista Cinese, a partecipare al ’Belt and Road Forum’ che si terrà in ottobre. Intanto la Russia ha affermato di aver intercettato e abbattuto un altro drone ucraino sul Mar Nero. Lo riferiscono i media russi, che rilanciano informazioni del ministero della Difesa di Mosca. In precedenza lo stesso ministero aveva parlato di un drone ucraino abbattuto da un caccia russo sul Mar Nero.

La Russia non riesce più a sfondare in Ucraina. “Degrado”, ecco cosa succede

Nella notte le truppe russe hanno bombardato la regione di Zaporizhzhia 91 volte, colpendo 30 insediamenti. 49 edifici e infrastrutture che sono andate distrutte. Lo rende noto Yuriy Malashko, capo dell’amministrazione militare della regione, su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. "Il personale militare russo ha attaccato Charivne, Malynyvka e Levadne con droni, ha effettuato quattro attacchi con lanciarazzi Mlrs su Zaliznychny, Olhivskyi, Temyrivka e Poltavka, mentre altri missili hanno colpito Kirpotine e Olenivka" ha detto Malashko.