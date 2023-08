Michael Jackson, ripartono le cause per abusi: chi finisce nel mirino

19 agosto 2023 a

Si riapre il processo innescato dalle accuse di abusi sessuali nei confronti di Michael Jackson. E alla sbarra, finiscono i dipendenti delle sue società discografiche. Una giuria composta da tre giudici della seconda corte d'appello distrettuale della California ha stabilito che le cause legali di Wade Robson e James Safechuck, i due storici accusatori di Michael Jackson, non avrebbero dovuto essere archiviate da un tribunale di grado inferiore e che le due società di proprietà di Jackson, nominate come imputati nei casi, avevano la responsabilità di proteggerli. Una nuova legge della California che ha temporaneamente ampliato la portata dei casi di abuso sessuale ha consentito alla corte d'appello di ripristinarli. È la seconda volta che le cause - intentate da Robson nel 2013 e da Safechuck l'anno successivo - vengono portate avanti dopo l'archiviazione. I due uomini sono diventati famosi per aver raccontato le loro storie nel documentario HBO del 2019 "Leaving Neverland". Dopo l'archiviazione da parte di un giudice nel 2021, motivata dal fatto che non ci si poteva aspettare che le società, MJJ Productions Inc. e MJJ Ventures Inc., di cui Jackson era unico proprietario e azionista, potessero provvedere anche alla protezione dei loro dipendenti.

I giudici della corte superiore non erano d'accordo, e avevano scritto che "una società che facilita l'abuso sessuale di bambini da parte di uno dei suoi dipendenti non è esonerata dal dovere di proteggerli", aggiungendo che "sarebbe perverso non trovare alcun obbligo basato sul fatto che l'imputato aziendale abbia un solo azionista. E così annulliamo le sentenze emesse per le società". Jonathan Steinsapir, avvocato di Jackson, non aveva mancato di esprimere tutta la sua "delusione" per la riapertura delle cause.

"Due illustri giudici del processo hanno ripetutamente archiviato questi casi in numerose occasioni nell'ultimo decennio perché la legge lo richiedeva", ha detto Steinsapir in una e-mail all'Associated Press. "Rimaniamo pienamente fiduciosi che Michael sia innocente di queste accuse, che sono contrarie a tutte le prove credibili e alle conferme indipendenti, e che sono state fatte solo anni dopo la morte di Michael da uomini motivati esclusivamente dal denaro".

Vince Finaldi, del pool di avvocati di Robson e Safechuck, ha dichiarato in una e-mail di essere "contento ma non sorpreso" che la corte abbia ribaltato le "sentenze errate del giudice precedente in questi casi, che erano contro la legge della California e avrebbero creato un pericoloso precedente in tutto lo stato e nel paese. Attendiamo con impazienza un processo nel merito". A luglio Steinsapir aveva sostenuto per la difesa che non aveva senso che i dipendenti fossero legalmente obbligati a fermare il comportamento del loro capo. "Ciò richiederebbe ai dipendenti di basso livello di confrontarsi con il loro supervisore e chiamarlo pedofilo", ha detto Steinsapir.

Uno dei relatori, il giudice associato John Shepard Wiley Jr., ha scritto che "trattare gli strumenti interamente di proprietà di Jackson come diversi da Jackson stesso significa essere ipnotizzati dalle astrazioni". I giudici tuttavia non si sono pronunciati sulla veridicità delle accuse stesse, questo sarà oggetto di un prossimo processo con giuria a Los Angeles. "Confidiamo che la verità alla fine prevarrà ancora una volta con la rivendicazione di Michael", ha detto Steinsapir venerdì.

Robson, ora un coreografo di 40 anni, ha incontrato Jackson quando aveva 5 anni. Ha continuato ad apparire in tre video musicali di Jacks. La sua causa sosteneva che Jackson lo avesse molestato per un periodo di sette anni. Safechuck, che ora ha 45 anni, ha riferito che aveva 9 anni quando ha incontrato Jackson durante le riprese di uno spot della Pepsi. Ha sostenuto che Jackson lo avrebbe chiamato spesso, riempiendolo di doni prima di passare ad abusare sessualmente di lui.