Camp David, Joe Biden annuncia l'alleanza tra Usa, Giappone e Corea del Sud

18 agosto 2023 a

a

a

Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud «sono più forti e il mondo è più sicuro se stiamo insieme». Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, all’apertura del vertice di Camp David con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. «I nostri Paesi sono più forti e il mondo è più sicuro se stiamo insieme», ha detto. Rivolgendosi ai due ospiti ha aggiunto: «Voglio ringraziare entrambi per il coraggio politico che vi ha portato qui». E ancora: «Oggi sarà ricordato come un giorno storico» in cui si sono impegnati per una partnership trilaterale. Fonti dell’amministrazione Biden hanno fatto sapere che Usa, Giappone e Corea del Sud hanno concordato un nuovo accordo di sicurezza che impegna i tre Paesi a consultarsi reciprocamente in caso di crisi o minaccia alla sicurezza nel Pacifico. I dettagli sul nuovo impegno di «dovere di consultazione» sono emersi proprio nel giorno in cui Biden ha accolto il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida il vertice nel ritiro presidenziale di Camp David, in Maryland. Prima dei colloqui a tre, Biden ha incontrato separatamente Yoon e poi Kishida a metà mattinata.

Video su questo argomento "Voleva sparare a Biden", uomo armato ucciso dall'Fbi nello Utah

L’accordo è uno dei numerosi sforzi congiunti che i leader dovrebbero annunciare durante il vertice di un giorno, mentre i tre Paesi cercano di rafforzare i legami economici e di sicurezza tra le crescenti preoccupazioni per le persistenti minacce nucleari della Corea del Nord e le provocazioni della Cina nel Pacifico. «È sufficiente dire che si tratta di un evento importante», ha dichiarato Jake Sullivan, consigliere di Biden per la sicurezza nazionale, poco prima dell’inizio del vertice. «È un evento storico che pone le condizioni per un Indo-Pacifico più pacifico e prospero e per Stati Uniti d’America più forti e sicuri», ha aggiunto.