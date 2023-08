Presidenziali Russia 2024: "Vincerà Putin e avrà il terzo mandato al Cremlino"

17 agosto 2023 a

a

a

Alle prossime elezioni presidenziali, che in Russia dovrebbero tenersi a marzo 2024, Vladimir Putin "non avrà rivali". Ne è certo il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, intervistato oggi dalla giornalista ucraina Diana Panchenko. "Nessuno può sfidare Putin ora", sostiene Lukashenko, le cui dichiarazioni sono state riprese dalle agenzie di stampa russe. Il leader di Mosca può candidarsi per il terzo mandato consecutivo al Cremlino ma, con il conflitto in corso, secondo il presidente bielorusso questa non sarebbe adesso una preoccupazione di Putin in quanto "ci sono molti altri problemi che devono essere affrontati".

Nel frattempo gli Stati Uniti hanno decretato sanzioni contro quattro agenti russi accusati di essere coinvolti nell’avvelenamento del russo Alexei Navalny, oppositore del governo di Putin, avvenuto tre anni fa. Le ultime news riportano di quattro persone nel mirino degli Usa: Alexey Alexandrovich Alexandrov, Konstantin Kudryavtsev e Ivan Vladimirovich Osipov del "Criminalistics Institute" dell’Fsb, il servizio federale per la sicurezza della Federazione russa, insieme all’agente Vladimir Alexandrovich Panyaev.

Due di loro sono considerati tra i principali autori dell’avvelenamento di Navalny. "Oggi ricordiamo a Vladimir Putin e al suo regime che ci sono conseguenze non solo per aver intrapreso una guerra brutale e non provocata contro l’Ucraina, ma anche per aver violato i diritti umani del popolo russo", ha commentato il sottosegretario Usa al Tesoro Brian Nelson, puntando il dito contro "il disprezzo del Cremlino per i diritti umani".