Guerra in Ucraina, drone marino manda a picco la nave Olenegorsky Gornyak

Un drone marino caricato con 450 chilogrammi di tritolo ha attaccato una nave della marina russa, che aveva a bordo circa 100 militari. Lo ha riferito una fonte ucraina alla Cnn, aggiungendo che «a seguito dell’attacco, la nave ha subito gravi danni e non è in grado di navigare». Video sui social media e su diversi account di blogger russi sembrano identificare l’imbarcazione con la nave da guerra Olenegorsky Gornyak. La Cnn è entrata in possesso di un video che mostra un drone marino senza pilota che si avvicina a una nave che sembra corrispondere alla nave da guerra russa Olenegorsky Gornyak vista nel porto di Novorossijsk. Il video di 36 secondi, girato dallo stesso drone marino, lo mostra avvicinarsi alla nave di notte. Il video finisce proprio mentre il drone raggiunge la nave. Nelle riprese in circolazione oggi sui social si vede una nave da guerra russa inclinata e rimorchiata vicino a una base navale del Mar Nero.

Il ministero della Difesa russo ha invece affermato di aver respinto un attacco ucraino alla sua base navale con due droni marini, individuati e distrutti dalle navi russe a guardia della base navale. Il porto ha temporaneamente sospeso qualsiasi movimento di navi in ​​seguito all’attacco, secondo il Caspian Pipeline Consortium che carica idrocarburi sulle petroliere nel porto. I droni marini sono piccoli natanti senza equipaggio che operano sopra o sotto la superficie dell’acqua.

