Washington, Trump arrivato nell'aula del Tribunale Federale

03 agosto 2023 a

a

a

L’ex presidente Usa, Donald Trump, è arrivato al tribunale della corte federale del District of Columbia, dove si trova Washington D.C., dove gli verranno presentate le accuse per aver tentato di sovvertire il risultato elettorale delle elezioni 2020. Vestito con un abito blu e la cravatta rossa, l’ex presidente è accompagnato dal suo team legale, guidato John Lauro. Con una curiosa coincidenza, il tribunale federale E Barrett Prettyman si trova a poche centinaia di metri dal Campidoglio degli Stati Uniti, teatro dell’assalto proprio dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021.

“Confine violato”. La Polonia accusa la Bielorussia, Nato pronta all'intervento

L’ex presidente, che è il candidato favorito tra i repubblicani alle elezioni del 2024, comparirà dinanzi alla giudice Moxila Upadhyaya. Deve affrontare quattro accuse: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, cospirazione per ostacolare una procedura ufficiale, ostruzione e tentativo di ostacolare una procedura ufficiale e cospirazione contro i diritti; reati per cui rischia tra i cinque e i venti anni di reclusione per ciascuno. È prevedibile che Trump -al quale verranno prese le impronte digitali ma probabilmente non sarà scattata la foto segnaletica- si dichiari non colpevole, esattamente come ha fatto quando gli sono state presentate le due precedenti accuse.