Wagner in marcia verso la Polonia: Prigozhin scatena la guerra con la Nato?

23 luglio 2023 a

a

a

Dopo il fallito golpe e la marcia verso Mosca scatta un altro allarme a causa dei mercenari della Wagner. Il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo e ha detto apertamente che i membri del gruppo di Yevgeny Prigozhin "iniziano a stressarlo perché vogliono marciare verso Varsavia”. “I Wagner - il quadro tracciato dal numero uno di Minsk - stanno iniziando a stressarci. Dicono 'Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo'. Chiedo perché vogliano andare in Occidente. 'Beh, vogliamo fare un'escursione in Polonia, a Rzeszow’”. Lukashenko ha inoltre portato a Putin una mappa sul trasferimento delle forze armate della Polonia ai confini con la Bielorussia.

La guerra porta alla distruzione del patrimonio Unesco: addio alla cattedrale

Inoltre, oltre al pericolo delle possibili mosse della Wagner, secondo quanto riferito dal Cremlino, i due leader hanno discusso di "questioni urgenti relative all'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-bielorusse di partenariato strategico e alleanza, nonché all'integrazione all'interno dello Stato dell’Unione”. Di certo un'invasione dei miliziani in Polonia farebbe scoppiare la guerra tra la Nato - scatterebbe l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza atlantica - e la Russia.