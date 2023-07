Polonia-Bielorussia, tensione al confine. “Provocazione”, si rischia lo scontro

21 luglio 2023 a

La Polonia prevede di spostare più truppe verso est, verso il confine con la Bielorussia. L’annuncio è arrivato dal governo di Varsavia tra i timori per la presenza di unità della Wagner – la brigata di mercenari che il 24 giugno scorso ha tentato un colpo di Stato incamminandosi verso Mosca - nel Paese confinante. Ufficialmente non sono stati forniti numeri, ma l’agenzia Pap ha riportato comunque la notizia. Attualmente è in corso un’esercitazione in un sito militare vicino a Brest, in Bielorussia, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, a cui partecipano unità della Wagner e soldati bielorussi.

«Esercitazioni congiunte dell’esercito bielorusso e del gruppo Wagner sono senza dubbio una provocazione», le dichiarazioni sul caso di Zbigniew Hoffmann del comitato per la sicurezza del governo polacco. La Polania condivide un confine di 418 chilometri con la Bielorussia, alleata del leader russo Vladimir Putin. Due brigate polacche si stanno già esercitando nella regione orientale. La tensione tra il fronte occidentale e quello filo-russo si alza sempre di più.