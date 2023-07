Guerra Ucraina, la Russia è pronta a inviare grano gratis all'Africa

18 luglio 2023 a

La Russia è pronta a inviare grano gratis ai Paesi africani bisognosi anche senza l’iniziativa del grano del Mar Nero, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Assolutamente sì. Sapete che, con nostro grande rammarico, si trattava di quantità piuttosto ridotte, perché i Paesi più poveri dell’Africa hanno ricevuto meno di tutti come risultato dell’accordo sul grano. E, naturalmente, la Russia mantiene la sua posizione al riguardo. Siamo in contatto con i nostri partner africani e questi contatti continueranno al prossimo forum Russia-Africa», ha detto Peskov ai giornalisti che gli chiedevano se la Russia fosse pronta a inviare grano gratuito ai Paesi più poveri dell’Africa e a sostituire le quantità precedentemente consegnate dall’Ucraina. La Russia attende con impazienza il forum di San Pietroburgo per «discutere di tutte queste questioni», sul grano.

Intanto non mancano gli attacchi frontali all'Occidente. La posizione dei Paesi che «non hanno soddisfatto le condizioni» dell’accordo per l’export di grano tramite il mar Nero è «senza scrupoli». Lo ha detto il portavoce del Crmelino, Dmitry Peskov, rispendendo al mittente le accuse fatte a Mosca dai Paesi occidentali. Quanto al ruolo dell’Onu «non è colpa di Guterres, di cui apprezziamo molto gli sforzi effettuati, o delle Nazioni Unite», ha aggiunto.