Russia, divieto totale di cambiare sesso: la stretta di Putin

Nuovo gire di vite in Russia contro le minoranze. Il parlamento russo ha infatti adottato in via definitiva una legge che proibisce il cambiamento di sesso. Il provvedimento, approvato all’unanimità in terza lettura, vieta sia le procedure chirurgiche che quelle ormonali. Inoltre verranno annullati tutti i matrimoni nei quali uno dei due coniugi ha precedentemente cambiato sesso. Altra stretta prevista è quella sui figli: chi ha già cambiato sesso non potrà adottare bambini.

I deputati hanno affermato di voler difendere la famiglia e le tradizioni russe contro quelle che vengono definite "ideologie occidentali". La legge è un ennesimo provvedimento contro la comunità Lgbt, in linea con le politiche del presidente Vladimir Putin, che ora dovrà firmarlo per permetterne l’entrata in vigore. Non sono ovviamente previsti colpi di scena, con il numero uno di Mosca che ratificherà la votazione della Duma per una stretta sul cambio di sesso.