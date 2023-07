Russia, pioggia di milioni per Prigozhin: commesse d'oro dopo la rivolta

13 luglio 2023 a

Nuovi rivelazioni arrivano sul compromesso che ha scongiurato lo scoppio di una guerra civile in Russia, quando i carri armati agli ordini di Yevgeny Prigozhin si sono fermati a 200 chilometri da Mosca dopo la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko. Nelle settimane che hanno seguito la rivolta abortita il mondo si è interrogato sul destino del gruppo Wagner e su cosa sarebbe successo in Russia e al potere di Vladimir Putin. Ebbene, alcuni elementi sui rapporti tra lo Zar e il gruppo di mercenari arrivano dalla tv in lingua russa Rtvi.

Aziende legate a Prigozhin hanno vinto nove commesse del governo per 1,06 miliardi di rubli (11,7 milioni di dollari) dal giorno della rivolta il mese scorso. I contratti sono relativi al catering di diverse istituzioni. Sono stati tutti firmati dopo il 24 giugno scorso. A Prodfutservis LLC è andato il contratto più lucroso, di 705 milioni di rubli per fornire i pasti delle scuole pubbliche della cittadina di Mytishchi, a nord di Mosca, per il biennio 2023-2025. Altri appalti sono invece per rifornire i pasti a ospedali, cliniche e campi estivi per bambini.

Prigozhin è soprannominato il "cuoco di Putin" proprio per le sue attività imprenditoriali nel settore della ristorazione. Poi il passaggio nel redditizio e sanguinario settore della guerra. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti ha riportato che il presentatore televisivo Dmitry Kiselev sul canale televisivo Rossija ha affermato che il gruppo Wagner di Prigozhin avrebbe ricevuto dallo Stato russo negli anni oltre 17,5 miliardi di euro: 860 miliardi di rubli (circa 8,86 miliardi di euro) per contratti statali e 845 miliardi di rubli (circa 8,71 miliardi di euro) tramite la holding Concord per servizi forniti nei vari scenari.