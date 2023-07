Francia, dito mozzato recapitato a Macron prima della festa nazionale

13 luglio 2023 a

Una scoperta choc che fa alzare la tensione alle stelle all'Eliseo, e che per altri versi imbarazza Emmanuel Macron. Un pezzo di dito umano tagliato è stato rinvenuto in una busta ricevuta dall’ufficio corrispondenza dell’Eliseo attraverso il normale servizio postale. A rilanciare la notizia dalla macabra scoperta alla presidenza della Repubblica sono diversi media francesi, precisando che si tratta di una fuga in quanto l’informazione è stata tenuta nascosta per qualche giorno. Secondo il sito ’Valeurs actuelles’ il macabro ritrovamento risale alla notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio. In base alla testimonianza di una fonte di sicurezza rimasta anonima, «il pezzo di dito è stato conservato in frigo, lo stesso in cui gli agenti di polizia lasciano il portapranzo. Non c’è nessuna traccia scritta e la cosa doveva rimanere off the record». Il dito mozzato sarebbe stato poi recuperato da agenti di polizia e un’indagine è stata aperta per «minaccia di crimine o delitto ai danni di un eletto».

La Procura di Parigi sta procedendo con le indagini affidate alla polizia e, in base ai primi elementi dell’inchiesta, la falange amputata apparterrebbe all’autore stesso della missiva, identificato dalle forze dell’ordine, che sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Una ’rivelazione' comunque imbarazzante - anche perché sarebbe dovuta rimanere nascosta - proprio alla vigilia delle celebrazioni del 14 luglio, la Festa nazionale francese quest'anno ad alto rischio caos, che si svolgeranno tra ingenti misure di sicurezza, con lo stesso dispositivo messo in campo durante i disordini successivi alla morte del 17enne di origini magrebine Nahel, lo scorso 27 giugno. Sulla vicenda, finora l’Eliseo non ha rilasciato alcun commento ufficiale. Per giorni la Francia ha usato il pugno duro per reprimere le proteste snelle banlieue di molte città sfociate in saccheggi disordini, fino all'assalto alla casa di un sindaco della cintura di Parigi che ha rischiato il linciaggio e l'incendio della sua casa.