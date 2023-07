Francia, benzina sulla rivolta: ragazzo ucciso da un flash ball, un altro in coma

05 luglio 2023 a

Un ragazzo di 27 anni colpito da un proiettile di gomma negli scontri del fine settimana è morto in ospedale per lo "shock violento al torace". La notizia diffusa nella notte è destinata ad alimentare la spirale di violenza che si è scatenata in Francia. Il giovane è stato colpito da una flash-ball, il proiettile in dotazione alle forze dell’ordine, a Marsiglia. La procura locale ha aperto "un'inchiesta per ferite mortali provocate da uso o minaccia di un'arma". Un altro ragazzo è in coma. I fatti a Mont-Saint-Martin, vicino al Belgio. Secondo le ricostruzioni il 25enne venerdì 30 giugno era alla guida di un’auto con due amici quando è stato colpito da un proiettile lanciato da agenti del reparto speciale Raid. La procura ha aperto un’inchiesta per "violenza volontaria".

In sei giorni in Francia pdr le violenze partite nelle banlieue delle città di tutto il Paese dopo l’uccisione di Nahel, un 17enne di origini nordafricane, da parte della polizia, sono state fermate 3.625 persone, di queste 1.124 sono minori. Di queste 990 persone sono portate in tribunale e 380 sono state incarcerate spiega BfmTV. Il presidente francese, Emmanuel Macron intanto riceve i sindaci di 220 comuni particolarmente colpiti dai disordini.