Guerra in Ucraina, “guadagni significativi”. Gli esperti anticipano la caporetto russa

08 luglio 2023 a

a

a

La controffensiva dell’Ucraina ha ottenuto guadagni «significativi dal punto di vista tattico» nell’area di Bakhmut ed è continuata in almeno altri tre settori della linea del fronte. A fare un nuovo quadro della guerra è l’Institue for the Study of War (Isw), che cita filmati che mostrano che le forze ucraine sono avanzate vicino ai villaggi a nord e a sud di Bakhmut, riprendendo il controllo di posizioni che erano state precedentemente perse. Funzionari militari hanno confermato il proseguimento delle operazioni offensive nella zona di Zaporizhia occidentale e lungo il confine tra gli oblast di Zaporizhia e Donetsk. Il ministero della Difesa russo e altre fonti russe hanno affermato che le forze ucraine hanno condotto operazioni offensive nella direzione della Kreminna lungo il confine tra Kharkiv e Luhansk. A 500 giorni dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina infuria la guerra, con Kiev che sta avanzando nella sua controffensiva, volta a riconquistare i territori persi nel primo anno di conflitto.