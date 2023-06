Biden, nuova gaffe del presidente Usa: scambia l'Ucraina con l'Iraq

28 giugno 2023 a

Ennesima gaffe per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Parlando con i giornalisti prima di volare a Chicago e commentando le recenti notizie provenienti dalla Russia, l'inquilino della Casa Bianca ha scambiato l'Ucraina con l'Iraq. E' la stessa Casa Bianca, in una nota, a confermare lo scambio di battute avvenuto alla Cnn. E no, nessun errore è stato omesso nella trascrizione integrale del discorso di Biden.

Un parere è stato chiesto dai giornalisti a Joe Biden sulla tentata marcia su Mosca delle milizie della Wagner, coordinate da Yevgeny Prigozhin. Proprio in quest'occasione il presidente Usa è stato autore di una nuova figuraccia. Offrendo un parere sull'insurrezione che ha scosso la Russia e sugli ultimi sviluppi del conflitto che sta mettendo in ginocchio l'Europa, Biden ha confuso l'Ucraina con l'Iraq.

Alla domanda su fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dai recenti avvenimenti, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: "Difficile dirlo, ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in casa. Ed è diventato un po' un paria in tutto il mondo". "Non è solo la Nato, non è solo l'Unione Europea. E' il Giappone, sono sono... sapete, quaranta nazioni", ha aggiunto poi Biden.

Nella trascrizione diffusa, lo staff della Casa Bianca ha mantenuto, per correttezza, anche il passaggio in cui Biden scambia l'Iraq con l'Ucraina, aggiungendo un "sic", messo tra parentesi. La formula presa in prestito dal latino sta a indicare che "è proprio cosi'", che la gaffe del presidente Usa non può essere smentita.