Sottomarino Titan, la puntata dei Simpson aveva previsto tutto. Video virale

Una profezia che ha dell'incredibile. "È successo di nuovo", recita la didascalia che accompagna il video della puntata de I Simpson che ripercorre, o meglio anticipa, quanto poi accaduto al sottomarino Titan. Sembra che ancora una volta la sitcom animata di Matt Groening abbia predetto il futuro. In rete è diventato virale il filmato dell'episodio che pronostica la drammatica fine del sommergibile della società OceanGate, imploso catastroficamente nelle acque dell'Oceano Atlantico.

In passato la serie animata ha predetto eventi storici poco comuni che si sono poi effettivamente verificati. Basti pensare alla corsa presidenziale di Donald Trump e alla morte della Regina Elisabetta II. Questa volta i Simpson potrebbero aver previsto la scomparsa del sommergibile Titan che aveva come obiettivo quello di esplorare le rovine del celebre Titanic. Gli episodi "incriminati" della serie sono due: "Simpson Tide" e "Homer's Paternity Coot". Nel primo Homer diventa il comandante di un sottomarino. Nel secondo, invece, il padre della famiglia protagonista prende il mezzo e va a visitare un relitto per recuperare un tesoro appartenuto a un suo vecchio parente. Purtroppo, però, quando arriva il momento di riemergere, qualcosa non va per il verso giusto. Homer non riesce a tornare in superficie e l'ossigeno scarseggia. Poi si risveglia in ospedale, confortato dall'amore dei suoi cari.

Video su questo argomento "Implosione catastrofica", tutti morti a bordo del Titan TMNews

Il contenuto degli episodi della serie animata è molto simile alla triste avventura dei passeggeri abbienti che, dopo essere saliti a bordo del Titan, sono morti nell'Oceano Atlantico a causa dell'implosione del mezzo. Molti utenti, in rete, stanno postando, condividendo, commentando e ritwittando questa puntata de I Simpson. Sebbene le ultime notizie diano per certa la morte delle cinque persone a bordo, numerosi frequentatori del web sperano che la sitcom possa portare fortuna e che l'esito della triste vicenda possa essere riscritto.

Video su questo argomento Sommergibile Titan, la Guardia Costiera Usa: Condoglianze alle famiglie delle vittime

C'è un ulteriore nesso tra il caso di cronaca internazionale e la storia di Homer. Mike Reiss, uno degli scrittori originali della serie, ha detto di aver partecipato a una delle esplorazioni organizzate da OceanGate attorno al Titanic. Quando prese parte all'avventura, il mezzo ebbe seri problemi di comunicazione con la terra ferma. "Immergersi verso il Titanic è stata un'esperienza emozionante, maestosa, irripetibile, ma la catastrofe era sempre vicina nella tua mente", ha raccontato lo scrittore.