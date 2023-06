Ucraina, analisti Usa gelano Zelensky: "Controffensiva deludente"

Sullo stesso argomento: Massiccio attacco aereo contro tutta l'Ucraina: il blitz russo con i droni

La tanto annunciata controffensiva ucraina non è certo arrivata al culmine dell'intensità, ma dopo due settimane di attacchi il bilancio appare "deludente" sotto molti punti di vista. Gli esperti militari dell'Institute for Studies of War, centro studi americano, parlando di una "pausa per rivedere le tattiche". L'Isw ha riportato che il capo dell'intelligence militare estone. il colonnello Margo Grosber, ha dichiarato che non ci sarà un'offensiva ucraina nei prossimi sette giorni. Fonti di intelligence citate dal Wall Street Journal sostengono inoltre che le forze ucraine abbiano principalmente interrotto i loro progressi negli ultimi giorni. Una pausa tattica, tuttavia, non è infrequente in queste operazioni belliche. Ma gli interrogativi degli analisti riguardano anche l'efficacia dell'azione delle forze armate di Kiev.

Gli ultimi progressi noti risalgono alla liberazione del villaggio di Piatykhatky, a sud della città di Zaporizhzhia. È il primo villaggio riconquistato in quella zona del fronte, che si aggiunge ad altri sette liberati nelle prime due settimane di controffensiva, per un totale di circa 113 kmq di territorio. Tuttavia, questi risultati sono considerati modesti rispetto alle aspettative enormi legate all'operazione ucraina.

Attualmente, l'avanzata delle forze ucraine si sviluppa in tre direzioni: la periferia di Bakhmut, a sud della città di Zaporizhzhia, e al confine tra le regioni di Zaporizhzhia e Donetsk. Soprattutto sul fronte sud, le forze ucraine si scontrano con una difesa russa ben preparata, che sfrutta la propria superiorità aerea, i campi minati e l'intenso fuoco d'artiglieria per impedire al nemico di superare la zona grigia che lo separa dalla linea difensiva principale. Non è ancora chiaro dove verrà sferrato il colpo principale, e l'Ucraina non ha ancora impiegato la maggior parte delle forze preparate per la controffensiva.