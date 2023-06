Guerra, Putin mostra i muscoli: “Ho più atomiche della Nato”. Corsa verso lo scontro nucleare

17 giugno 2023 a

Vladimir Putin non perde occasioni per alzare il livello di tensione contro il nemico occidentale. Il presidente della Russia, dal palco del Forum economico di San Pietroburgo, ha mandato un messaggio di sfida alla Nato, prima annunciando che “le prime armi tattiche nucleari russe sono già state consegnate alla Bielorussia. Entro la fine dell'estate o la fine dell'anno completeremo il processo”; poi ha messo in mostra tutto il suo arsenale atomico: “La Russia ha più armi nucleari dei Paesi Nato, vogliono che le riduciamo, ma non se ne parla”.

Secondo Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino le cui parole sono state riferite da La Stampa, la Russia sarebbe in realtà pronta a discutere del controllo degli armamenti. Ma in realtà la Casa Bianca non dà troppo peso alle dichiarazioni di Peskov e, sull’intervento di Putin, sottolinea che “la retorica nucleare russa è altamente irresponsabile”. Lo scontro nucleare tra i due fronti, che fino a pochi anni fa sembrava una chimera, è ormai un evento possibile.