Terremoto Francia, scossa di magnitudo 4.9 tra Bordeaux e Nantes

16 giugno 2023

Forte scossa di terremoto registrata oggi, venerdì 16 giugno, in Francia. Si tratta di un sisma di magnitudo inizialmente compresa tra 4.8 e 5.5, poi ridotta a 4.9, con epicentro nell'est del Paese, nei pressi di Saint-Georges-du-Bois, comune del dipartimento della Charente Marittima. La scossa è stata avvertita in particolare a Rennes, Bordeaux e Limoges. Il presidente del consiglio dipartimentale dell'Essonne François Durovray, sulla sua pagina Facebook riferisce che la paura è stata tanta, ma che al momento non si registrano feriti, almeno nella sua zona.

I primi dati rivisti da GFZ e dall'USGS ci dicono che la scossa ha avuto una magnitudo compresa tra 4.8 e 4.9. Se questi dati verranno confermati, si tratterebbe della scossa più forte registrata Paese dal 2019. La scossa di oggi è stata registrata intorno alle 18:38.