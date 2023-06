Incidente per una challenge su TikTok, quattro ragazzi perdono la vita nello schianto

È accaduto a Buffale, Stato Uniti. Il conducente si è dichiarato colpevole

Un incidente che ha causato la morte di quattro persone e forse legato a una sfida social, una challenge di TikTok. È accaduto a Buffalo, negli Stati Uniti. Il giovane di 16 anni che era al volante di un Suv coinvolto in un incidente ad alta velocità che ha ucciso quattro passeggeri, lo scorso 24 ottobre, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e altre accuse. Rischia fino a quattro anni di carcere. L’auto era stata denunciata come rubata la notte precedente. Le vittime sono ragazza di 14 anni e tre maschi, di età compresa tra 16, 17 e 19 anni, espulsi dal tetto apribile di vetro dell'auto nel momento dell'impatto contro un terrapieno di cemento. Una seconda ragazza di 14 anni è sopravvissuta.

Analisi sui cellulari degli youtuber: stavano girando un video?

Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Erie, il conducente si è dichiarato colpevole di quattro capi di imputazione per omicidio colposo di secondo grado e singoli capi di imputazione per aggressione e possesso di beni rubati. La sentenza è prevista per agosto. Secondo il commissario di polizia di Buffalo Joseph Gramaglia i giovani potrebbero aver partecipato a una sfida su TikTok che incoraggiava le persone a entrare e rubare le auto Kia utilizzando i caricabatterie dei cellulari.

Una challenge che nei mesi scorsi ha portato a un incremento vertiginoso dei furti d’auto. Consisteva nello sfruttare un bug dei sistemi elettronici dell'auto - in seguito risolto dalla casa automobilistica con degli aggiornamenti software - per mettere in moto il veicolo utilizzando un cavo usb e un caricabatterie. La vicenda inizia nel luglio 2022, quando un gruppo chiamato Kia Boyz ha pubblicato su TikTok una challenge che invitava gli altri utenti a rubare la auto Hyundai-Kia armeggiando con il blocchetto di accensione. Tra gli effetti di questa folle sfida ci sarebbero almeno 14 gravi incidenti stradali e 8 morti.