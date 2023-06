Ucraina, raid sulla città di Zelensky: morti e persone sotto le macerie. Dagli Usa altri mezzi corazzati

13 giugno 2023 a

Bombe sulla città natale di Volodymyr Zelensky. Kryvyi Rih è stata colpita nella notte da un massiccio attacco russo, potrebbero essere sette le persone rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti dai missili russi. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione militare ucraina della città, Oleksandr Vilkul, riferisce Ukrinform. «Sfortunatamente, ci sono già 25 feriti, tre morti e 7 persone, probabilmente sotto le macerie». Nell’attacco, definito massiccio dalle autorità ucraine, è stato tra l’altro colpito un edificio residenziale di 5 piani, dove è scoppiato anche un incendio.

Alle prime ore del giorno sono risuonati allarmi aerei in tutto il Paese dopo i raid della notte con missili e droni. Dopo l’attacco notturno dei russi, nel sud e nell’est del Paese, così come nelle regioni centrali e in parte settentrionali, sono echeggiati segnali sulla minaccia di nuovi attacchi aerei. Nella notte la difesa antiaerea ha distrutto 10 dei 14 missili con cui i russi hanno attaccato l’Ucraina, riferisce Rbc-Ucraina, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina. Secondo le prime informazioni, i russi hanno lanciato 14 missili da crociera Kh-101/555, 10 dei quali sono stati distrutti dalla difesa aerea. I russi hanno anche lanciato un attacco aereo con 4 Shahed, uno dei quali è stato distrutto dai nostri difensori.

Intanto gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi armi a Kiev per la controffensiva. Il nuovo pacchetto di aiuti militari da 325 milioni di dollari dell’amministrazione Biden a Kiev includerà i veicoli corazzati da combattimento Bradley e Stryker, già diventati un pilastro della strategia ucraina. Lo riferiscono funzionari del Pentagono citati dal New York Times. Il pacchetto di aiuti, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente martedì, includerà un totale di circa due dozzine di veicoli corazzati da combattimento oltre a munizioni per i sistemi missilistici Himars e Nasams.