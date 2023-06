Trump arrestato, lo sfogo prima di entrare in tribunale: caccia alle streghe

13 giugno 2023 a

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in stato di arresto. Lo ha riferito la stampa americana. È attualmente affidato alla custodia degli agenti dell’Us Marshals. Gli agenti federali dovrebbero prendere le copie elettroniche delle sue impronte digitali. Non è prevista, invece, alcuna foto segnaletica.

"Bufala degli scatoloni". Trump incriminato per le carte sottratte dalla Casa Bianca

Prima di entrare in tribunale, l'ex presidente degli Stati Uniti si è lasciato andare a uno sfogo social contro il trattamento che gli è stato riservato dalla giustizia a stelle e strisce. «Sto andando in tribunale, è una caccia alle streghe!!». Così Donald Trump ha postato su Truth Social mentre si dirigeva verso il tribunale federale di Miami per essere incriminato formalmente per la vicenda dei documenti classificati. Anche il collaboratore di Trump, Steven Cheung, ha postato un video su Twitter in cui si vede il corteo dell’ex presidente mentre attraversa le strade di Miami per «andare in tribunale a combattere la caccia alla streghe».