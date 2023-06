Ucraina, Prigozhin svela il bluff del Cremlino: al ministero della Difesa regna il caos

03 giugno 2023 a

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha nuovamente attaccato il ministero della Difesa russo. Il ministero di Mosca sta fallendo in vista del bombardamento della regione di confine di Belgorod, ha detto Prigozhin su Telegram. «Il ministero non è in grado di fare nulla. Nel ministero regna il caos», ha commentato Prigozhin, aggiungendo di essere pronto a intervenire nella regione con le sue truppe Wagner se i militari russi non avessero ristabilito «rapidamente» l’ordine. Le persone hanno bisogno di protezione, ha affermato ancora Prigozhin, sottolineando che l’esercito russo deve fornire munizioni al gruppo Wagner «altrimenti, come si suol dire, staremo seduti al gelo con il ’fondoschienà scoperto».

Intanto è di almeno 2 morti e 6 feriti il bilancio dell'ultimo bombardamento avvenuto nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Lo afferma il governatore Vyacheslav Gladkov: «Insediamenti del distretto urbano di Shebekino sono sotto il fuoco delle forze armate ucraine», ha scritto su Telegram precisando che i 2 civili uccisi erano nel cortile delle loro abitazioni al momento dell’attacco. Tra i feriti vi sarebbero poi anche 2 bambini, ha aggiunto, un ragazzo di 13 anni colpito alla spalla e una bambina di 11 ferita da una scheggia a un occhio.