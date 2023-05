Messico, italiana uccisa con colpo di pistola in un bar: chi era Ornella Saiu

31 maggio 2023 a

Giallo a Playa del Carmen, in Messico, dove Ornella Saiu, una donna di 40 anni originaria della Sardegna, è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre lavorava nel Café Ristorante Sabrina 48 nella località della penisola dello Yucatan. Era residente nel paese da 20 anni. Un uomo armato è arrivato davanti al locale su una motocicletta, è entrato e ha sparato alla donna, uccidendola all'istante, per poi fuggire. Secondo il quotidiano Reforma, l'assassino aveva lavorato nello stesso locale in passato e conosceva la vittima.

Il killer si è dato alla fuga e sono scattate le ricerche della polizia, così come le indagini sul movente. Poco distante dal locale è stata trovata la motocicletta utilizzata e alcuni indumenti appartenenti all'aggressore. L'ipotesi più probabile al momento è quella del delitto passionale.

L'omicidio ha lasciato sgomenta la comunità italiana dei residenti ai Playa del Carmen, dove la donna era conosciuta. Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya ha descritto la donna originaria della Sardegna "un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti" e ha affermato che è un giorno "triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni". Secondo i media messicani, la donna era vedova - il marito è scomparso qualche anno fa - ed era madre di un ragazzo di 18 anni. Ornella viveva in Messico da una ventina d’anni e lavorava al Cafè Sabrina, in una zona turistica della città. In un comunicato il console onorario dell’Italia a Playa del Carmen, Italo Sampablo, ha ricordato Ornella Saiu come "playense d’adozione che considerava questa città come se fosse alla sua". "Abbiamo sollecitato le autorità competenti", ha scritto il console, "affinché questo delitto orribile non resti impunito. La verità deve prevalere".