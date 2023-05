Rischio alluvioni, Ursula von der Leyen promette all'Italia i soldi del Pnrr

26 maggio 2023 a

L'Europa promette all'Italia i soldi del Pnrr per fronteggiare l'emergenza alluvioni e il dissesto idrogeologico. L’Europa è con voi «anche per ripristinare l’equilibrio rotto tra natura e ambiente costruito. Il nostro piano di rilancio, NextGenerationEU, ha 6 miliardi di euro per l’Italia, per ridurre il rischio di alluvioni e smottamenti. Ad esempio, ripristineremo l’alveo del fiume Po, rimuovendo il cemento, riattivando le diramazioni laterali e riportando la natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro il cambiamento climatico». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all’evento collaterale del nuovo Bauhaus europeo alla 18esima Mostra internazionale di architettura alla Biennale di Venezia.

«L’Italia ha risposto con straordinario entusiasmo al Nuovo Bauhaus europeo. Oltre cento soci e amici dei New Europeans Bauhaus sono italiani, tra cui l’Università che oggi ci ospita in questi splendidi locali, e il Venice Urban Lab. Ci sono tre storie dalla comunità del Nuovo Bauhaus europeo a Venezia e nel Nord-Est italiano che mi hanno colpito molto. Una storia dal mare, una storia dai monti e una storia dalla frontiera. Presi insieme, mostrano le immense possibilità del Nuovo Bauhaus europeo». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all’evento collaterale del nuovo Bauhaus europeo alla 18esima Mostra Internazionale di Architettura "La Biennale di Venezia". «Come potete vedere, l’Italia è un importante motore del Nuovo Bauhaus europeo e una fonte inesauribile di ispirazione e innovazione per il nostro movimento. Oggi vorrei dire grazie per questo. Questi progetti mostrano non solo la diversa bellezza del New European Bauhaus ma anche l’impatto dell’iniziativa, a soli tre anni dal suo lancio. Oggi comunità del Nuovo Bauhaus europeo è cresciuta così tanto che ci avete chiesto di istituire sezioni locali del New European Bauhaus», ha aggiunto.