El Salvador, morti e feriti nella calca per entrare allo stadio

21 maggio 2023 a

a

a

Tragedia allo stadio Cuscatlan di San Salvador: 12 persone sono morte nella calca in seguito al tentativo di alcuni tifosi di entrare nell’impianto da 35mila posti per assistere alla partita tra la squadra locale dell’Alianza e il CD FAS. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diverse persone ricoverate in ospedale in condizioni critiche.

Il Bitcoin diventa moneta ufficiale: El Salvador primo paese al mondo ad approvarla

La partita è stata interrotta e centinaia di agenti e militari hanno coordinato l’evacuazione degli spettatori. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.