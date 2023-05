Amsterdam, italiano di 24 anni annega in un canale. Giallo sulle cause della caduta

20 maggio 2023 a

Un dramma che ha ancora contorni poco chiari quello che ha avuto come protagonista un 24enne della provincia di Parma. Il giovane si trovava per turismo ad Amsterdam ed è annegato in un canale nella capitale dei Paesi Bassi. Si chiamava Gabriele Gallani, originario di Neviano, ed era capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il Team Traversetolo. Il giovane secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma si trovava nella città olandese in vacanza con un gruppo di amici. Venerdì sera, poche ore prima del volo di rientro in Italia, è caduto in un canale nei pressi di piazza Dam per motivi ancora da chiarire.

Il sito NL Times citando la polizia olandese spiega che il fatto sarebbe avvenuto attorno a mezzanotte e mezza fra venerdì e sabato. Il ragazzo sarebbe stato salvato dai sommozzatori e successivamente trasportato in elisoccorso in ospedale dove è deceduto. Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta e - viene spiegato - sono alla ricerca di testimoni che possano fornire maggiori informazioni su come la vittima sia finita in acqua.