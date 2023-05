Quanti Leopard ha la Svizzera: il piano per recuperare i carri armati italiani

14 maggio 2023 a

Sono circa un centinaio e risalgono al periodo della Guerra Fredda: sono i carri armati, esattamente i "Leopard 2" che vengono regolarmente testati ma non sono stati modernizzati e restano bloccati in Svizzera. Mentre l'Ucraina ha bisogno di tank per continuare la guerra quei mezzi corazzati sono fermi a Berna nonostante le grandi manovre per traslocarli a Kiev. Il caso lo ricostruisce bene il quotidiano La Repubblica che spiega come il Parlamento abbia l'ultima parola sulla possibilità di dichiarare i carri armati "fuori servizio" e poi venderli a partner europei.

Una volta soddisfatte le esigenze di difesa della Svizzera, ci sarà un "certo numero di carri armati che non ci serviranno e che potremo rendere disponibili se il Parlamento li dichiarerà fuori servizio" aveva dichiarato poco meno di una settimana fa il ministro della Difesa Viola Amherd.

Ma le rigide regole di neutralità della Svizzera vietano il trasferimento di attrezzature militari a un Paese in guerra. Secondo un portavoce del ministero della Difesa, il governo tedesco aveva assicurato alla Svizzera che i carri armati non sarebbero stati riesportati in Ucraina. Il segretariato di Stato per l’Economia a metà marzo aveva detto "no armi ai belligeranti".

Adesso però nella Confederazione le polemiche interne e le pressioni internazionali stanno aumentando: "Tre giorni fa la Commissione di sicurezza di Berna - scrive Gianluca Di Feo su La Repubblica - ha approvato a maggioranza due disegni di legge per rendere possibili le forniture militari a chi si avvale “del diritto dell’autodifesa”.

Contemporaneamente, a margine del vertice di Ramstein per decidere sugli aiuti bellici, è sorta una nuova ipotesi: chiedere la restituzione all’Italia dei 96 Leopard 1A5, che non hanno mai lasciato il Paese e sono stati ceduti come ferrivecchi e non come mezzi da combattimento. La Svizzera supererebbe l'empasse mentre Kiev avrebbe finalmente i tank ormai merce rara negli arsenali europei dove sono rimasti pochi e nessuno li produce più.