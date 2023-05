Guerra, la Farnesina lancia l'allarme: italiani lasciate l'Ucraina

08 maggio 2023 a

La situazione della guerra in Ucraina diventa ogni giorno più pericolosa. Ed è anche per questo che il ministero degli Esteri ha lanciato un appello ai nostri connazionali. La Farnesina consiglia agli italiani di lasciare al più presto il Paese visto l'intensificarsi dei bombardamenti da parte dei russi.

«Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire aggiornamenti e indicazioni delle autorità locali. Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco». È quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri. «Ai connazionali che debbano recarsi in Ucraina per ragioni di lavoro, si ricorda che un eventuale viaggio in presenza di questo sconsiglio configura una responsabilità in capo al datore di lavoro, come da disposizioni di legge - sottolinea la Farnesina - Si raccomanda pertanto di adottare idonee misure di prevenzione e mitigazione del rischio e massima cautela».