Droni sul Cremlino, attacco sventato: la Russia accusa Kiev ma Zelensky nega

03 maggio 2023 a

a

a

Un velivolo bianco che si avvicina alla cupola del Cremlino e un'esplosione che squarcia il cielo nel pieno della notte di Mosca. Un presunto "attacco al centro del potere", che scrive un'altra pagina indelebile della guerra fra Russia e Ucraina.

Video su questo argomento Mosca sotto attacco: le immagini dei droni contro il Cremlino

La notizia giunge nel pomeriggio, quando l'ufficio stampa del palazzo presidenziale russo fa sapere che "due droni hanno tentato nella notte un attacco al Cremlino" e "in seguito a un'azione tempestiva intrapresa dai militari e dai servizi speciali che utilizzano sistemi di guerra radar sono stati intercettati". Mosca accusa da subito Kiev, parlando di "un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del presidente della Federazione russa alla vigilia del Giorno della vittoria". Vladimir Putin, viene precisato immediatamente, "è illeso".

Droni attaccano il Cremlino: "Putin è illeso". Il video delle esplosioni

Il presidente russo non si trovava al Cremlino, ma "nella residenza di Novo-Ogaryovo, vicino a Mosca", e il suo programma di lavoro "non è cambiato". Lo stesso vale per la tradizionale parata sulla Piazza Rossa per il Giorno della vittoria, in cui si celebra la sconfitta della Germania nazista, in programma il prossimo 9 maggio. "Avrà luogo come previsto", spiega il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Contestualmente il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, vieta l'utilizzo di droni sul cielo della capitale, per non "complicare" il lavoro delle forze dell'ordine.

"Chi c'è dietro l'attacco al Cremlino". Droni contro Putin, il retroscena di Parsi

La Russia annuncia poi una dura rappresaglia, riservandosi di rispondere al "tentativo di attacco" al Cremlino "dove e quando vorremo". Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, "dopo l'attacco terroristico di oggi non rimangono altre opzioni se non la rimozione fisica di Zelensky e della sua cricca".

"Distruggeremo il governo di Kiev". La minaccia della Russia non dà scampo

Il presidente della Duma, Viacheslav Volodin, paragona il "regime nazista" di Kiev ai terroristi di Al-Qaeda, evocandone anch'egli la "distruzione". Nel frattempo il relitto di un altro drone viene trovato a 100 chilometri da Mosca.