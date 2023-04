Ucraina, Zelensky chiede altri missili e caccia. "Così libereremo la Crimea"

29 aprile 2023 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede di più. Dopo gli ultimi attacchi russi anche sui civili Kiev manifesta le sue richieste ai Paesi occidentali. "Difesa aerea, una moderna aeronautica, senza la quale un’effettiva difesa aerea è impossibile, artiglieria, mezzi corazzati. Tutto questo è necessario per garantire la sicurezza alle nostre città, villaggi, sia all’interno che sul fronte", ha detto Zelensky dopo i pesanti attacchi russi che hanno provocato almeno 23 vittime, tra le quali 4 bambini, a Uman e quello nella regione di Dnipropetrovsk, in cui sono rimaste uccise una mamma e la sua bambina di 3 anni.

Difesa e controffensiva, che le forze armate ucraine stanno programmando per liberare i territori occupati dalla Russia. Questa prevede anche la "liberazione della Crimea", annessa dalla Russia nel 2014, ha detto in un’intervista all’emittente pubblica finlandese Yle il presidente dell’Ucraina. Uno degli obiettivi di questa controffensiva, per la quale il ministro della Difesa di Kiev ha detto ieri che i militari ucraini sono quasi pronti, è proprio quello di riprendere il controllo della penisola sul Mar Nero; ma, ha aggiunto, per riuscirci è sempre più necessario il sostegno degli alleati occidentali. Secondo Zelensky, le truppe russe perdono ogni giorno motivazione e al tempo stesso temono le conseguenze della loro ritirata.