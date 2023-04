Quando la controffensiva Ucraina, c'è la data: l'annuncio di Prigozhin

29 aprile 2023 a

È iniziato il conto alla rovescia per la controffensiva ucraina. Prigozhin ha rilasciato un’intervista al giornalista Semyon Pegov, e l'agenzia russa Tass ha riportato il colloquio tra i due. Secondo il capo della Wagner Kiev per riconquistare i territori del sud e dell’est dell’Ucraina controllati da Mosca, farà scattare il suo piano esattamente il 15 maggio quando inizieranno le nuove manovre di attacco.

Le parole di Prigozhin confermano le ultime dichiarazioni del ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, secondo cui i preparativi stanno per terminare. "Non appena ci sarà la volontà di Dio, le condizioni meteorologiche e la decisione dei comandanti, lo faremo", aveva dichiarato lo stesso Reznikov nel corso di un briefing con la stampa.

Intanto oggi è il giorno in cui Kiev colpisce di nuovo Sebastopoli e Prigozhin minaccia anche il ritiro delle truppe Wagner da Bakhmut. a causa dell'elevato numero di vittime nei combattimenti e della mancanza di rifornimenti. "Ogni giorno abbiamo pile di migliaia di corpi che mettiamo in bare e inviamo a casa", ha dichiarato in una intervista al blogger militare russo, Semyon Pegov. Le perdite sono cinque volte il necessario a causa delle mancanza di munizioni di artiglieria, ha aggiunto Prigozhin, tornando alla carica su una accusa che aveva già rivolto ai vertici della difesa russa. Prigozhin ha anche reso noto di aver scritto al ministro della Difesa, Sergei Shoigu, chiedendo rifornimenti il prima possibile. "Se non si fa qualcosa, siamo costretti, per non dover correre via in modo codardo come topi in seguito, o a ritirarci o a morire", ha precisato, anticipando che con ogni probabilità inizierà a ritirare alcune unità.