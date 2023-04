Corea del nord, il Giappone si prepara al peggio: schierati Patriot e navi da guerra

22 aprile 2023 a

I missili di Kim Jong-un fanno paura a Tokyo. Il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada ha ordinato alle Forze di difesa di prepararsi alla possibilità che un razzo nordcoreano sia abbatta sul territorio nipponico. I militari giapponesi lavoreranno per schierare missili intercettori terrestri Patriot Advanced Capability-3 e navi da guerra cacciatorpediniere equipaggiate con Aegis che trasportano missili intercettori marittimi Standard Missile-3, hanno riferito fonti governative e l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, aggiungendo che "ci prepareremo per essere in grado di rispondere a qualsiasi circostanza che possa causare danni al Giappone".

Kim, stop alle comunicazioni con il Sud: cosa succede. Missile spaventa il Giappone

L’attività dei nordcoraani si è intensificata negli ultimi mesi. Diversi missili balistici sono stato lanciati nel mar del Giappone, alcuni dei quali hanno anche sorvolato porzioni di territorio nipponico. Intanto Pyongyand continua a minacciare i Paesi vicini e lontani. La ministra degli Esteri della Corea del Nord Choe Sun Hui ha affermato ieri che gli Stati uniti e l’Occidente non hanno il diritto di discutere sullo status di potenza nucleare di Pyongyang, che è ormai “irreversibile”, attaccando la recente dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del G7 come un’interferenza negli affari interni del Paese e minacciando "una forte reazione”.