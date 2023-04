Harry e Meghan, la decisione sull'incoronazione di Re Carlo: colpo di scena sulla cerimonia

12 aprile 2023 a

Le vicende dei Sussex mandano sempre in fermento il Regno Unito. Ed è adesso arrivato un nuovo aggiornamento sulle mosse del principe Harry e di Meghan Markel. Ci sarà infatti il principe all’incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio prossimo, ma la moglie del secondogenito del monarca rimarrà in California con i figli. Ad ufficializzarlo è un portavoce di Buckingham Palace.

Sarà la prima volta che il principe tornerà insieme alla Famiglia reale, da quando è stata pubblicata la sua incendiaria autobiografia, ‘Spare’, in cui ha descritto nel dettaglio come sia sentito per anni relegato in secondo piano e considerato ‘la riserva’. Un’autobiografia che ha venduto milioni di copie ma che ha illividito i suoi rapporti con il resto della famiglia. Meghan rimarrà in California insieme ai figli, i principi Archie - che proprio il 6 maggio compie 4 anni - e la piccola Lilibet Diana. Erano settimane che si rincorrevano voci sulla presenza o meno dei duchi di Sussex a Londra per l’incoronazione di re Carlo III e i due hanno risposto all’invito ben oltre il tempo dato dal cerimoniale del Palazzo per confermare la propria presenza. Adesso resta da vedere dove Harry sarà fatto sedere nell’Abbazia di Westminster anche se sembra escluso che sarà con il resto dei familiari sul balcone di Buckingham Palace, per il saluto ai britannici, al termine della cerimonia di sabato.

Si sa invece già da qualche giorno che, in linea con il desiderio del sovrano di avere una cerimonia al passo con i tempi, la processione sarà molto più breve di quella per l’incoronazione della madre, Elisabetta II, che all’epoca si snodò per le vie di Londra e al ritorno fece un periplo di 8 chilometri per tornare al palazzo reale.