Guerra Ucraina, il ministro Lavrov detta le condizioni: nuovo ordine mondiale

Mosca non rifiuta negoziati di pace sull’Ucraina ma questi sono possibili solo se mirano a stabilire un «nuovo ordine mondiale» senza il dominio americano. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa da Ankara. «I negoziati possono avvenire solo tenendo conto degli interessi russi», ha spiegato Lavrov. «Questi sono i principi su cui si fonderà il nuovo ordine mondiale», ha aggiunto parlando alla stampa dopo i colloqui col suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu.

Durante il vertice Russia-Turchia, però, si è affrontato anche il nodo dei rapporti tra Ankara e Siria. «È necessario portare avanti il dialogo». Con queste parole il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha accolto gli sforzi della Russia che sta mediando per spingere Ankara e Damasco a normalizzare le relazioni, ferme al 2011. «Mosca ha preso una posizione netta e vogliamo che questo processo vada avanti in maniera limpida. È necessario portare avanti il dialogo e intensificare le consultazioni. Oggi abbiamo parlato di una riunione a quattro tra ministri degli Esteri (di Turchia, Russia, Siria e Iran ndr)», ha detto Cavusoglu in conferenza stampa con il collega russo, Serghei

Lavrov.