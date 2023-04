Russia, esplosione in un bar di San Pietroburgo: morto il blogger militare Tatarsky

02 aprile 2023 a

a

a

Un'esplosione ha squarciato oggi un bar a San Pietroburgo, la seconda città della Russia, e i media russi riferiscono che il blogger Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso e 15 persone sono rimaste ferite. L'esplosione è avvenuta precisamente nello "Street bar" e, secondo i media locali, sarebbe stata causata da un "ordigno esplosivo" che era portato da uno dei clienti del bar.

Il blogger filo-putiniano negli ultimi mesi aveva combattuto nel Donbass. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'attentato vicino all'Università. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt.

Secondo quanto riferito, Tatarsky stava incontrando alcuni membri del pubblico e una donna gli avrebbe regalato una statuetta che, a quanto pare, poi sarebbe esplosa. La facciata dell'edificio sarebbe stata danneggiata. I media locali non fanno riferimento a nessuna rivendicazione di responsabilità. Dall'inizio dei combattimenti in Ucraina, il 24 febbraio 2022, in Russia si sono verificati diversi incendi ed esplosioni, senza che vi fossero chiare indicazioni di un collegamento con il conflitto.

Il ministero dell'Interno russo ha dichiarato che tutti coloro che si trovavano al bar al momento dell'esplosione sono stati "controllati per verificarne il coinvolgimento". Tatarsky era un blogger militare russo pro guerra in Ucraina. La Bbc riporta che il suo nome reale era Maxim Fomin e che si era recato anche al fronte in Ucraina e aveva acquisito particolare notorietà l'anno scorso dopo aver pubblicato un video girato all'interno del Cremlino in cui diceva: "Sconfiggeremo tutti, uccideremo tutti, deruberemo tutti come necessario. Proprio come piace a noi".