Guerra in Ucraina, “russi fino al centro di Bakhmut”. La resistenza sta per cadere

La caduta di un altro snodo cruciale della guerra in Ucraina è ora vicino. “La Russia è molto probabilmente avanzata fino al centro di Bakhmut”, è quanto riferisce il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d’intelligence, secondo cui “le forze russe hanno riguadagnato slancio nella battaglia per Bakhmut”. Le forze russe sono “molto probabilmente avanzate fino al centro della città di Bakhmut e si sono impadronite della sponda occidentale del fiume Bakhmutka”, scrive il ministero della Difesa del Regno Unito, che poi aggiunge che “la principale via di approvvigionamento dell’Ucraina a ovest della città è probabilmente gravemente minacciata”. “È realisticamente possibile che, a livello locale, i comandanti di Wagner e del ministero della Difesa russo abbiano messo fine alla loro faida in corso e abbiano migliorato la cooperazione”, ha proseguito Londra nel bollettino sulla guerra.

A dare aggiornamenti sullo scontro tra le forze armate è il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che qualche giorno fa aveva già rivendicato la conquista di Bakhmut: “Le forze ucraine stanno continuando a resistere ai tentativi della Russia di conquistare la città orientale di Bakhmut, che ora potrebbe essere conquistata in tre o quattro settimane”. La capitolazione è solo questione di tempo.