Trump, così vuole girare l'arresto-show in suo favore: il gesto clamoroso

L'arresto di Donald Trump polarizza l'opinione pubblica americana con i sostenitori dell'ex presidente che manifestano in suo supporto davanti all’edificio della Procura di Manhattan, così come i suoi detrattori che festeggiano con bandiere e striscioni. Dal momento in cui il tycoon ha fatto il suo ingresso nell’edificio "è tecnicamente in stato di arresto", spiega la Cnn. L’ex presidente, comunque scortato dal Secret Service, è stato preso in consegna dagli agenti della Procura per espletare la procedura, prima di comparire davanti al giudice, all’interno dello stesso edificio, dove gli verranno ufficialmente contestati i capi di imputazione a suo carico, tutti relativi ai pagamenti alla pornostar Stormy Daniels per evitare rivelazioni su una relazione tra i due. Secondo le anticipazioni, non verrà scattata una foto segnaletica e non verranno applicate le manette all’ex presidente, non sussistendo il pericolo di fuga.

Un arresto spettacolare che poteva essere evitato, e che con tutta probabilità The Donald vuole girare in suo favore almeno dal punto di vista mediatico. Trump infatti sarebbe stato proposto di "consegnarsi" in remoto, via Zoom, senza doversi presentare di persona nell’aula al quindicesimo piano del Palazzo di giustizia di New York, ma lui si sarebbe rifiutato. Lo ha rivelato l’avvocato e commentatore di Cnn Tristan Snell, che ha postato un tweet diventato virale e ripreso dal magazine americano Newsweek e da altri media. "Visto che Trump - ha scritto l’avvocato ai suoi più di 400 mila follower - ha scelto di venire a New York per il suo arresto e la consegna, quando poteva farlo via Zoom, la città di New York dovrebbe presentargli il conto per la sicurezza extra della polizia". "Se vuole lo show da pagliaccio - ha aggiunto -, ma è il suo show, allora che lo paghi". I primi effetti dello show tuttavia sono evidenti, con il presidente che è stato "scortato" da schiere di manifestanti dall'aeroporto all'aula di giustizia.