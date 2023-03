Il soldato ucraino insegue il blindato, la scena assurda ripresa dai russi

Giada Oricchio 25 marzo 2023 a

I soldati russi non solo invadono l’Ucraina, ma prendono anche in giro i suoi militari. Un drone sovietico ha ripreso una scena surreale, per non dire tragicomica, nel Donbass devastato dal conflitto.

In un video pubblicato sul social network Telegram si vede un carro armato ucraino modello M113 intento a perlustrare una zona abitata. Avanza lentamente, mentre un soldato scende dal blindato per esplorare un giardino abbandonato.

All’improvviso esplodono diverse cannonate e il mezzo fugge dimenticando il militare a terra. L’uomo si sbraccia e si dà all’inseguimento del veicolo che, dopo qualche metro, si ferma per recuperarlo. Ma qualcosa va storto. Il fante non riesce ad aprire il portellone posteriore e il blindato riparte a tutta velocità abbandonandolo al suo destino, quello di tornare alla base a piedi.

L’episodio è stato oggetto di risatine e scherno dei funzionari dell’esercito russo davanti allo schermo del drone, mentre il filmato è stato postato con un commento sarcastico: “Una breve storia su come un nazionalista ucraino ha cercato di mettersi al passo con il suo popolo, ma ha fallito. È forse il video più divertente dell’anno”.